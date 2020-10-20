"الصحة": تسجيل 385 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 375 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، تسجيل 385 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 342968 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 375 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 329270 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5217 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8481 والحالات الحرجة 840 حالة.