أمير الباحة يؤكد أهمية دور الشباب في بناء الوطن

نوّه بما توليه الحكومة من دعم ورعاية لتلك الفئة

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أهمية دور الشباب في بناء الوطن، قائلاً إنهم مستقبله الواعد وعماده؛ لما يتمتعون به من إمكانيات وأفكار إيجابية تعود بالنفع والفائدة على وطنهم وأنفسهم.

ونوّه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم ورعاية لفئة الشباب لبناء هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، الاثنين، رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم ظهران، وأعضاء المجلس.

وفي بداية الاستقبال، رحب أمير المنطقة بالجميع، متمنياً لهم التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.

واطلع، خلال اللقاء، على اللائحة المحدثة للمجلس وآلية تنفيذها، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وأعرب رئيس المجلس باسمه، ونيابةً عن أعضاء المجلس كافة، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على استقباله ومتابعته الدائمة لأعمال المجلس، مؤكداً ما يمثله الوطن من مكانة ومنزلة في قلوب الجميع، الأمر الذي يحتم علينا شكر الله أولاً، ثم الذود عن حمى الوطن من كل حاقد وحاسد، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.