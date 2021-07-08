جنوب أفريقيا.. إصابة أكثر من 180 ألف طفل بفيروس كورونا

تسجيل 26.485 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن معهد جنوب أفريقيا للأمراض المعدية، اليوم، عن إصابة أكثر من 180 ألف طفل بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جنوب أفريقيا منذ مارس 2020.

وأوضح المعهد، في تقرير للرصد الوبائي، أن 184,187 حالة إصابة مؤكَّدة بفيروس "كوفيد-19"، سُجّلت بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة، بما في ذلك 11,129 عولجوا في المستشفى".

ووفقًا لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا: فقد سجّل هذا الأسبوع رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بلغ 26.485 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الحالات مليونين و80 ألفًا، من بينهم 62 ألف حالة وفاة.