بالفيديو.. شاهد أعنف اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان منذ التسعينيات

أردوغان يستعرض عضلاته.. ودولة عظمى قد تواجهه بحرب شاملة

فيما يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا، يناقش فيه التطورات في ناجورنو قرة باغ، الإقليم الأذربيجاني المتنازع عليه، تصاعدت يوم الاثنين حدة القتال بين أرمينيا وأذربيجان على الإقليم الجبلي؛ مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 55 قتيلًا في ثاني يوم من الاشتباكات.

وحسب وكالة "رويترز"، تبادلت قوات البلدين القصف بالصواريخ والمدفعية في أعنف جولات الصراع منذ ما يربو على ربع قرن.

وبثت وسائل إعلام عالمية لقطات مصورة للمعارك.

وقال أرايك هاروتيونيان زعيم إقليم ناجورنو قرة باغ في إفادة صحفية: "هذه الحرب مسألة حياة أو موت".

تركيا تستعرض قوتها العسكرية

كشفت لقطات مصورة عن ضرب دبابات أرمينية بطائرات تركية دون طيار، تقاتل إلى جانب القوات الأذربيجانية؛ فيما يعتبره البعض استعراض قوة عسكرية تركية؛ لكن المخاوف تتصاعد من حرب شاملة.

وقالت "رويترز"، قد يجر أي صراع شامل قوى إقليمية كبرى مثل روسيا وتركيا. ولدى موسكو تحالف دفاعي مع أرمينيا؛ بينما تدعم أنقرة سكان أذربيجان من العرق التركي.

وقالت أوليسيا فارتانيان المحللة المختصة بمنطقة جنوب القوقاز في مجموعة الأزمات الدولية: "لم نشهد من قبلُ تصعيدًا بهذا الحجم منذ وقف إطلاق النار في الحرب التي وقعت بين البلدين في تسعينيات القرن الماضي. يدور القتال حاليًا على كل قطاعات الجبهة".

قتلى وجرحي

وقال إقليم ناجورنو قرة باغ: إن 53 من جنوده قتلوا في معارك مع قوات أذربيجان يوم الاثنين؛ وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أن 31 من جنوده قُتلوا يوم الأحد إلى جانب 200 أصيبوا في هجوم شنته أذربيجان.

وقال الإقليم أيضًا إنه استعاد بعض الأراضي التي خسرها يوم الأحد؛ لكن زعيمه نفى فيما بعد سيطرة جيش أذربيجان أو جيش أرمينيا على أي مواقع استراتيجية خلال معارك يوم الاثنين.

وأوضح أن جيش أذربيجان بدأ هجومًا كبيرًا على ماتاجيس وتاليش، وعلى طول نهر أراكس.

وقال مكتب المدعي العام في أذربيجان: إن مدنييْن قُتِلا يوم الاثنين، بعد مقتل خمسة وإصابة 30 يوم الأحد. ولم تَرِد معلومات رسمية عن سقوط قتلى أو جرحى من جيش أذربيجان.

تعبئة عسكرية

وأعلنت أذربيجان تعبئة عسكرية جزئية يوم الاثنين بعد إعلان الأحكام العرفية يوم الأحد. وأعلنت أرمينيا وإقليم ناجورنو قرة باغ، الأحكام العرفية، بعد إعلان التعبئة يوم الأحد. ومنعت أرمينيا الرجال الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا من مغادرة البلاد.

مخاوف من حرب شاملة

قالت فارتانيان: إن استخدام الصواريخ والمدفعية زاد من مخاطر وقوع قتلى وجرح في صفوف المدنيين؛ مما قد يجعل من الصعب وقف التصعيد بالسبل الدبلوماسية.

وأردفت قائلة: "إذا سقط عدد كبير من القتلى والجرحى؛ فسيكون من الصعب للغاية احتواء هذه المعارك، وسنشهد بالتأكيد حربًا شاملة قد تنطوي على تدخل تركيا أو روسيا أو كليهما".

ودعت روسيا إلى وقف إطلاق النار على الفور، وقالت تركيا إنها ستدعم أذربيجان.

تاريخ الصراع

واندلعت الاشتباكات لأول مرة في أواخر الثمانينات بين الأغلبية المسيحية الأرمينية في ناجورنو قرة باغ وجيرانهم من ذوي الأصول الأذربيجانية، حينما بدأ حكم موسكو الشيوعي السوفيتي في الانهيار.

وأدت حرب شاملة في أوائل التسعينيات إلى طرد مئات الآلاف من الأذربيجانيين من ناجورنو قرة باغ؛ فيما تخلص الإقليم من سيطرة باكو بدعم كبير من أرمينيا وأصبح يتمتع بالحكم الذاتي.

وجددت الاشتباكات المخاوف بشأن الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز وهي ممر لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز للأسواق العالمية.

وقالت أنجيلا فرانجيان وهي صانعة أفلام وثائقية في ناجورنو قرة باغ: إن السكان لجأوا للمخابئ وإن أصوات القصف مسموعة باستمرار؛ مشيرة إلى أن كل المتاجر أغلقت وأصبحت الشوارع مهجورة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إنه ينبغي على أرمينيا الانسحاب فورًا من أراضي أذربيجان التي تحتلها، وإن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة في إقليم ناجورنو قرة باغ.

وناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصاعد أعمال العنف خلال اتصال مع أردوغان يوم الاثنين. وقال مكتب جونسون: إن بريطانيا تدعو إلى وقف التصعيد في ناجورنو قرة باغ على الفور.

وقال دبلوماسيون: إن بريطانيا وبلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا، تعتزم مناقشة الأمر في مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء.

دعم تركي

ندد برلمان أرمينيا يوم الاثنين بما وصفه بأنه "هجوم عسكري شامل" من أذربيجان على ناجورنو قرة باغ.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية: إن خبراء عسكريين أتراكًا يقاتلون إلى جانب أذربيجان، وإن تركيا قدمت طائرات مسيرة وطائرات حربية. ونفت أذربيجان هذه المزاعم ولم تعلق تركيا.

لكن مسؤولين كبارًا، بمن فيهم أردوغان الذي يستعرض بشكل متزايد عضلات تركيا العسكرية في الخارج، تعهدوا بدعم باكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن المسؤول الإعلامي لوزارة الدفاع في أذربيجان أنار إفيازوف، قوله: إن جيش بلاده سيطر على عدد من المرتفعات الاستراتيجية قرب قرية تاليش في ناجورنو قرة باغ.

وأشار إلى أن قائد كتيبة هجومية محمولة جوًّا في الجيش الأرميني قتل قرب تاليش. وقالت أرمينيا إن هذه معلومات مضللة.

مقاتلان من سوريا

وقال مقاتلان من المعارضة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا لـ"رويترز" الأسبوع الماضي: إنه يجري إرسالهم لدعم أذربيجان بالتنسيق مع أنقرة، في الوقت الذي تعهدت فيه أنقرة بتكثيف دعمها لحليفتها ذات الغالبية المسلمة.

وقالت "رويترز": إنه لم يتسنَّ لها التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وقال حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: إن من غير المعقول القول إن مقاتلين سوريين يدعمون بلاده.