غدًا.. "العمر" يرعى الحفل الختامي لبرنامج الطلبة المتفوقين بجامعة الملك سعود

بجامعة الملك سعود وسط حضور محدد وفق الإجراءات الاحترازية

يرعى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر غدًا الأربعاء الحفل الختامي وحفل تكريم خريجي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين، في قاعة التشريفات بالمقر الرئيسي بجامعة الملك سعود بالدرعية.

وأوضح مدير البرنامج الدكتور تركي بن خلوفة عسيري أنه سيتم خلال الحفل تكريم أوائل المتفوقين والحاصلين على أعلى المعدلات من مسار المتفوقين وخريجي كافة مسارات البرنامج الأربعة؛ مسار المتفوقين، ومستمري التفوق، والموهبة، والتلمذة، والمحتفى بهم من منسقي ومرشدي البرنامج وشركاء النجاح.

وبين "عسيري" أن حضور الحفل سيقتصر على عدد محدود برفقة الرئيس وبعض أوائل الطلبة وضمن الإجراءات الاحترازية المطلوبة وبعدد محدد وسيتم نقل مجريات الحفل عبر منصة "زوم"، بالاضافة إلى اليوتيوب وتويتر المباشر الخاص بالجامعة لجميع الخريجين والمحتفى بهم وأولياء أمورهم وكذلك منسوبي الجامعة.

ولفت إلى أن الحفل سيشمل أيضًا تدشين النظام الإلكتروني لمساري التلمذة والموهبة، واستلام التقرير النهائي لمشروع التدريب التطبيقي والذي دشنه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور صالح النمي في شهر صفر من هذا العام.

وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، وفق رؤية 2030 وضمن توجهاتها، عناية خاصة بالطلبة المتفوقين والموهوبين ورعاية هذه الفئة المميزة بما يتلاءم مع قدراتهم، باعتبارهم ثروة وطنية حقيقية.

ويأتي برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين ضمن تطلعات الجامعة في تحقيق هدفها الاستراتيجي لتعزيز قدرات الخريجين وتهيئتهم ليكونوا قادة المستقبل ونواة للكفاءات العلمية المتميزة من خلال تقديم مجموعة من البرامج الإثرائية المحلية والخارجية والمتقدمة لرعاية طلبة الجامعة المتفوقين والموهوبين، تبدأ ببرنامج رعاية المتفوقين والموهوبين في عمادة السنة التحضيرية، مروراً بالبرامج الإثرائية الموزعة على المراحل الدراسية التي يمر بها الطالب خلال مسيرته التعليمية وانتهاءً بتكريم الطلبة المتفوقين والموهوبين.