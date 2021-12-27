بالتعاون مع وزارة الإعلام.. "منشآت" تُطلق فيلمها الوثائقي "ضربة حظ"

يتناول قصص صعود منشآت وطنية سلّم النجاح والتوسع في أعمالها

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، الفيلم الوثائقي "ضربة حظ"، الذي يتناول قصص صعود منشآت وطنية سلّم النجاح والتوسع في أعمالها.

ويظهر في الفيلم مسؤولو شركات وطنية يلقون الضوء على مسيرة منشآتهم، منذ انطلاقتها، مع سرد أهم التحديات التي واجهوها، ونقاط التحوّل، وأبرز المواقف والدروس المستفادة في أعمالهم اليومية.

وأشرف مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، على مرحلة إنتاج الفيلم الوثائقي، الذي استغرق تنفيذه نحو ثلاثة أشهرٍ، بمشاركة عشر شركاتٍ وطنيةٍ، من الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال التصوير والإنتاج، حيث تولى فريق متخصّص في الإنتاج الوثائقي داخل المركز الإشراف على الدراسة والتحليل، والإعداد والبناء التحريري، وتنفيذ عمليات الإنتاج للفيلم.

وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة كنوز السعودية في مركز التواصل الحكومي عبدالله الأحمري: الفيلم الوثائقي "ضربة حظ"، يهدف إلى توثيق تجربة رواد الأعمال، وتقديم الإلهام اللازم عبر القصص الناجحة والنماذج المختلفة التي تظهر في الفيلم.

وذكر أن اختيار منشآت مركز التواصل الحكومي في الإشراف على عمليات إنتاج الفيلم الوثائقي، يأتي انعكاساً للتكامل والتناغم بين الأجهزة الحكومية، في إطار الاستفادة من تجربة المركز في إنتاج الأعمال الإبداعية.

وأوضح أن مركز التواصل الحكومي حرص خلال إشرافه على عمليات تنفيذ الفيلم؛ على مشاركة شركات وطنية، استفادت بشكلٍ مباشر من خدمات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وتسهيلاتها، مضيفاً أنه على سبيل المثال قامت شركة "كاربون"، بتنفيذ عمليات الإنتاج، فيما عملت شركة "نوافذ"، على بناء فكرة الفيلم واللقاء بالضيوف.

وأردف "الأحمري"، أن الخط التحريري داخل الفيلم ركّز على إيجاد قصص حقيقية وجاذبة تعكس طبيعة ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن عمليات الإنتاج شهدت تسجيل 89 ساعةً، واستغرق العمل على إنتاج الفيلم بشكله النهائي بعد انتهاء مرحلة التصوير أكثر من 60 يوماً.

يُذكر أن مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام يُقدم منذ نحو عامين، تجربة إنتاج وثائقي فيلمية متخصّصة، تُسلط الضوء على منجزات التنمية ومكتسباتها، حيث تناول المركز موضوع مواجهة جائحة كورونا عبر فيلمَي "مرحلة صعبة"، و"جرعة أمل"، إضافةً إلى إنتاج عديد من الأعمال الإبداعية، ونشرها عبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.