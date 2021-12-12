"مايكروسوفت" تُصلح عطلًا بإحدى خدماتها حرَم مستخدميها من الاتصال بالطوارئ

حددت سبب المشكلة وعملت على علاجها بالتحديث الجديد لخدمة "تيمز"

تَمكنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، من إصلاح عطل بخدمة "تيمز" لديها، حرَم مستخدميها من الاتصال بأرقام الطوارئ عبر هواتف "أندرويد".

وطرحت مايكروسوفت -وفق تصريحات نقلها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- تحديثًا على تطبيق "تيمز" لإصلاح الخطأ التقني الذي أثّر على عدد كبير من الأشخاص.

واكتشف أحد المستخدمين ذلك الخطأ التقني؛ حيث ظهر له أن مكالمته للطوارئ نشطة وأصدرت رنينًا مرة واحدة، قبل أن يفشل الاتصال، ثم اشتكى أكثر من مستخدم آخر من تلك الثغرة.

ولفتت مايكروسوفت إلى أنها حددت سبب المشكلة، وعملت على علاجها في التحديث الجديد لخدمة "تيمز".

ونصحت مايكروسوفت وجوجل المستخدمين الذين لم يصلهم التحديث، بمسح تطبيق "تيمز" ثم إعادة تثبيته مرة أخرى؛ للحصول على التحديث الجديد الذي لا يتضمن تلك المشكلة التقنية.

وذكرت جوجل أنها رصدت أن تلك المشكلة لم تؤثر إلا على عدد قليل من المستخدمين حول العالم.