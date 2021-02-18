عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يقترب من نصف مليون

"جونز هوبكنز": أمريكا تتصدر قائمة أكثر الدول المتضررة من الوباء

ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة إلى نحو نصف مليون شخص حتى الآن؛ فيما تم تسجيل نحو 28 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، الصادرة اليوم الخميس، حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة أكثر الدول المتضررة من الوباء، أرواح أكثر من 490 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات 27.8 ملايين حتى الآن.

وسجلت الولايات المتحدة وحدها نحو ربع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وفق "روسيا اليوم".

وبلغ عدد الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا، مليونين و429 ألفًا، وتم تسجيل نحو 110 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء.