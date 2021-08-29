"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير اليابان لدى المملكة

جرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو ايواي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

0

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 03:55 PM

جرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير اليابان لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 74

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو ايواي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021