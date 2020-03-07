"مرور الرياض" يدعو قائدي المركبات لتوخي الحذر من الغبار

بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد" من حالة نشاط للرياح السطحية

دعا مرور منطقة الرياض جميع قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر، أثناء موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وكانت موجة غبار قد داهمت عدة أحياء في العاصمة الرياض، بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على عدد من المحافظات تستمر للسادسة مساء اليوم.

مرور الرياض

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07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 03:18 PM

بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد" من حالة نشاط للرياح السطحية

"مرور الرياض" يدعو قائدي المركبات لتوخي الحذر من الغبار

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعا مرور منطقة الرياض جميع قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر، أثناء موجة الغبار التي تشهدها المنطقة.

وكانت موجة غبار قد داهمت عدة أحياء في العاصمة الرياض، بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على عدد من المحافظات تستمر للسادسة مساء اليوم.

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