"سكني": إصدار 558 ألف شهادة "تصرفات عقارية" حتى سبتمبر 2021

وصل عدد المخططات إلى 223 مخططًا سكنيًّا توفر 180 ألف أرض سكنية

أصدر برنامج سكني 558.367، شهادة لتحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى شهر سبتمبر 2021؛ وذلك بحسب ما أظهره التقرير الشهري لبرنامج "سكني" الذي يستعرض تطورات القطاع السكني من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من البرنامج، وتحديثات المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، والخدمات الإلكترونية التي يقدّمها موقع وتطبيق "سكني".

وأظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدّمها "سكني" خلال العام الجاري 2021، لتصل أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج حتى نهاية شهر سبتمبر 160.304 أسر، ما بين الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يملكون أراضي والاستفادة من أراضي مخططات "سكني"، منها 132.285 أسرة سكنت منازلها، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا على الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وتضمّن تقرير "سكني" تفاصيل تحديثات البناء في المشاريع تحت الإنشاء التي بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة، والتي بلغ عددها 82 مشروعًا ضمن 106 مشاريع توفر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 700 ألف ريال ضمن بيئة سكنية متكاملة وجودة في البناء؛ بهدف تعزيز جودة حياة الأسر السعودية وزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

كما استعرض التقرير تحديثات المخططات السكنية التي تحتضنها مدن ومحافظات المملكة والتي وصل عددها إلى 223 مخططًا سكنيًّا توفر 180 ألف أرض سكنية؛ فيما أظهر التقرير مجموع أعداد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغت 558.367 شهادة.

وأبرز التقرير خدمات "سكني" الإلكترونية التي يقدّمها تطبيق وموقع "سكني" بيسر وسهولة على مدار الساعة، والتي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، والحجز الفوري للوحدات والأراضي، وإصدار عروض الأسعار، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، والتعرف على خيارات خدمة "السوق العقاري"، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، وغيرها من الخدمات.