نائب وزير الحج يتحدّث عن استعدادات المملكة لموسم الحج

في ظل تطورات جائحة كورونا

يستضيف برنامج أبعاد في إذاعة الرياض، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، الساعة الثامنة مساء اليوم.

وسيتحدث نائب وزير الحج والعمرة خلال اللقاء الخاص حول الاستعدادات التي اتخذتها المملكة في موسم الحج لهذا العام في ظل تطورات جائحة كورونا.