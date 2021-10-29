"الداخلية في أسبوع".. فيديو يرصد عدداً من النجاحات الأمنية

إحباط مخطط إجرامي لتهريب 5.246.000 قرص إمفيتامين

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 17 حتى 23 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 23 حتى 29 أكتوبر 2021م.

وأشارت الوزارة، عبر الحساب، إلى اختتام مشاركتها في أسبوع جيتيكس للتقنية 2021 في دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر استعرضت خلاله، وللعام السابع على التوالي مع شركائها من الجهات الحكومية، أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة في التقنية والتحوّل الرقمي وآخر ما وصلت إليه الوزارة وقطاعاتها من خدمات تقنية وإلكترونية متطورة لخدمة المواطن والمقيم في المملكة.

وتضمّن الفيديو أن مكتب تحقيق كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية بوزارة الداخلية عقد ورشة عمل لدعم وتمكين فرق تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات التابعة لوزارة الداخلية.

وأشار المقطع إلى إحباط مخطط إجرامي لتهريب 5.246.000 قرص إمفيتامين داخل حاوية لفاكهة العنب عن طريق ميناء جدة الإسلامي والقبض على المتورطين فيها، كما أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير محاولة تهريب 23 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها وعددهم 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، كما ضُبط بحوزتهم على سلاح ناري وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأفاد بأن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تُقدم خدماتها للرجال والنساء في كل من مناطق المملكة: (القصيم، المنطقة الشرقية، عسير، مكة المكرّمة، الباحة، الجوف)، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

ولفت إلى قيام القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط 60 مخالفاً لنظام البيئة، في عددٍ من مناطق المملكة، فيما تمكّنت شرطة منطقة القصيم وبالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي من تحديد هوية شخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وأشار الفيديو إلى أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف" ضبطت 15.688 ألف مخالف، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 / 3 / 1443هـ.

وذكر أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت 2993 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن الحملة الميدانية المستمرة لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت المقطع إلى رصد 824 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة خلال الفترة من 11 حتى 17 / 3 / 1443هـ.

وتناول استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية 313.357 مكالمة، عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، بمعدل 44.765 اتصالاً لكل يوم.