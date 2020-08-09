"الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 09 أغسطس 2020، تسجيل 1599 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 252039 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1428 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 288690 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3167 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33484 والحالات الحرجة 1816 حالة .

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09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 03:34 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 09 أغسطس 2020، تسجيل 1599 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 252039 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1428 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 288690 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3167 حالة وفاة "رحمهم الله".
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 33484 والحالات الحرجة 1816 حالة .

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