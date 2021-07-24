"الصحة العالمية": لقاحات كورونا متوافقة مع الشريعة الإسلامية

نفت وجود أي مكون حيواني بها

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، وجود أي مكون حيواني من أي نوع كان في تركيبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حلال.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية".

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24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 06:29 PM

نفت وجود أي مكون حيواني بها

"الصحة العالمية": لقاحات كورونا متوافقة مع الشريعة الإسلامية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (السبت)، وجود أي مكون حيواني من أي نوع كان في تركيبة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها حلال.

وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حلال وهي متوافقة مع قوانين للشريعة الإسلامية".

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