مدير جوازات نجران يقلّد "بن ذعار والقحطاني" رتبة "مقدم"

قلّد مدير جوازات منطقة نجران، اللواء سليمان بن صالح السليمان، بطي بن ذعار القحطاني، ومحمد بن عبدالله القحطاني، رتبتيهما الجديدتين، بحضور مساعد مدير جوازات المنطقة، العقيد خالد بن عبدالله العشيوان.

جاء ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما من "رائد" إلى رتبة "مقدم".

وهنأ اللواء "السليمان" المقدمين بطي القحطاني، ومحمد القحطاني، متمنياً لهما التوفيق في حياتهما العملية، وأن يكون ذلك حافزاً لهما لبذل المزيد من الجهد والعطاء في مجال عملهما.

وعبر الضابطان المترقيان عن فخرهما واعتزازهما بالثقة الملكية الكريمة، مقدمين خالص شكرهما وامتنانهما لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية - حفظهم الله- ولمدير عام الجوازات واعدين ببذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.