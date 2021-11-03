النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأنه إشارةً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور شخص قام بالشروع في اختطاف فتاة في أحد الشوارع، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الخبر من تحديد هوية الشخص والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ومن أرباب السوابق، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معه، وصدر الأمر باستمرار إيقافه على ذمة القضية؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443 06:59 PM

النيابة العامة: باشرنا التحقيق مع الجاني في واقعة محاولة الخطف وتم إيقافه على ذمة القضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأنه إشارةً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور شخص قام بالشروع في اختطاف فتاة في أحد الشوارع، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الخبر من تحديد هوية الشخص والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ومن أرباب السوابق، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معه، وصدر الأمر باستمرار إيقافه على ذمة القضية؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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