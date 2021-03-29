"الجبير" يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب وزير الخارجية الروسي

تبادلا وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والبلدان الإفريقية نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وشهد الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.