الـ 2 مساءً.. مكة المكرّمة على موعد مع اختبارات #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر

الدفاع المدني أكد أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار

أكّد الدفاع المدني، اليوم، أنه ضمن النطاق الجغرافي المحدّد للاختبارات التجريبية على #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في حالات الطوارئ، سيبدأ بث الإشعار التجريبي بمنطقة #مكة_المكرّمة اليوم عند الساعة 2م، مشيراً الى أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.

وقال متحدث #الدفاع_المدني: تنفّذ اليوم عند الساعة (2) ظهراً اختبار المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ من خلال بث رسائل نصية وصوتية على الهواتف المتنقلة بمنطقة #مكة_المكرّمة.