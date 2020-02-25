بعد يومين من إقرار مماثل.. "أردوغان" يعترف بمقتل جنديين تركيين في ليبيا

لم يوضح متى قضى نحبهما

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، بمقتل جنديين تركيين في ليبيا، التي أرسلت أنقرة إليها قوات ومقاتلين سوريين لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، حسبما ذكرت "رويترز".

ولم يوضح "أردوغان" متى قُتل الجنديان.

وأقر الرئيس التركي السبت الماضي بأن عددًا لم يحدده من أفراد القوات التركية قُتل في ليبيا.

أردوغان ليبيا الجيش التركي

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25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 03:28 PM

لم يوضح متى قضى نحبهما

بعد يومين من إقرار مماثل.. "أردوغان" يعترف بمقتل جنديين تركيين في ليبيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، بمقتل جنديين تركيين في ليبيا، التي أرسلت أنقرة إليها قوات ومقاتلين سوريين لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، حسبما ذكرت "رويترز".

ولم يوضح "أردوغان" متى قُتل الجنديان.

وأقر الرئيس التركي السبت الماضي بأن عددًا لم يحدده من أفراد القوات التركية قُتل في ليبيا.

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