بعد يومين من إقرار مماثل.. "أردوغان" يعترف بمقتل جنديين تركيين في ليبيا

لم يوضح متى قضى نحبهما

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، بمقتل جنديين تركيين في ليبيا، التي أرسلت أنقرة إليها قوات ومقاتلين سوريين لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، حسبما ذكرت "رويترز".

ولم يوضح "أردوغان" متى قُتل الجنديان.

وأقر الرئيس التركي السبت الماضي بأن عددًا لم يحدده من أفراد القوات التركية قُتل في ليبيا.