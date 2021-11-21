الهلال.. "جارديم " يجتمع باللاعبين.. وعودة "كاريلو " و"كويلار" للتدريبات

مؤزارة كبيرة لرؤساء ولاعبين سابقين قبل النهائي الآسيوي المنتظر

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته للنهائي الآسيوي، الثلاثاء المقبل، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض " الدرة "، أمام بوهانج الكوري .

وكان الجهاز الفني بقيادة "جارديم " قد اجتمع، اليوم الأحد، باللاعبين قبل بدء الحصة التدريبية، وسط حضور عدد من رؤساء النادي واللاعبين السابقين، وتواجد رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل .

كما شهدت تدريلات الأزرق مشاركة "كاريلو " و " كويلار" .

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21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443 10:37 PM

مؤزارة كبيرة لرؤساء ولاعبين سابقين قبل النهائي الآسيوي المنتظر

الهلال.. "جارديم " يجتمع باللاعبين.. وعودة "كاريلو " و"كويلار" للتدريبات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته للنهائي الآسيوي، الثلاثاء المقبل، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض " الدرة "، أمام بوهانج الكوري .

وكان الجهاز الفني بقيادة "جارديم " قد اجتمع، اليوم الأحد، باللاعبين قبل بدء الحصة التدريبية، وسط حضور عدد من رؤساء النادي واللاعبين السابقين، وتواجد رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل .

كما شهدت تدريلات الأزرق مشاركة "كاريلو " و " كويلار" .

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