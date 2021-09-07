"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وخبّاش، وثار، وحبوناً، وبدر الجنوب.
وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.
تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطنيّ للأرصاد، من رياح سطحيّة نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدّي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: يدمة، وخبّاش، وثار، وحبوناً، وبدر الجنوب.
وبيّن المركز أنّ الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.