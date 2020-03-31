لمحاصرة "كورونا".. 3 لقاحات روسية في طريقها إلى النور

تشارك فيها أكاديمية العلوم والكليات والمعاهد البيولوجية والوراثية

تشارك أكاديمية العلوم الروسية، في ابتكار 3 لقاحات واعدة مضادة لفيروس "كورونا"؛ وفقما أعلن فلاديمير تشيخونين؛ رئيس قسم العلوم الطبية الحيوية في الأكاديمية.

وقال تشيخونين: «يعلم الجميع عن ابتكار مركز فيكتور لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، لكنني أتحدث عن ابتكارات أخرى».

وأضاف بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية: «يجري في كلية العلوم البيولوجية بجامعة موسكو ابتكار نموذج للقاح متعدّد القدرة لمكافحة فيروس كورونا، أي يمكن أن يكون مضاداً لمجموعة واسعة من فيروسات كورونا، وليس المستجد فقط».

وتابع تشيخونين؛ وتحت إشراف الأكاديمي ألكسندر غابيبوف؛ في معهد شيمياكين للكيمياء العضوية الحيوية، يبتكر الخبراء لقاحاً عالي التقنية أساسه جزيئات شبيهة بالفيروسات، باستخدام ما يسمّى الأجزاء المكونة لبروتين فيروس «كورونا».