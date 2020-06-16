تقرير "سكني" يكشف آخر أرقام مستفيديه.. وتحديثات بناء المشاريع

تضمّن تفاصيل المخططات الجديدة وشهادات تحمل القيمة المضافة

كشف التقرير الشهري الذي أصدره برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن مجموعة من البيانات والإحصاءات حول أعداد الأسر المستفيدة والمشاريع التي يتم تنفيذها وشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من البيانات الأخرى.

وأبرز التقرير استفادة 19.964 أسرة خلال شهر مايو الماضي، بينهم 10.721 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج منذُ مطلع العام 150.366 أسرة، منها 53.871 أسرة سكنت في منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي، ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأشار التقرير إلى أن "سكني" يستهدف خلال العام الجاري 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم، ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج بينها ما يزيد على 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.

وكشف التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعاً توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في أكثر من 16 مدينة حول المملكة، بالإضافة للمشاريع السكنية الجاهزة والتي بلغ عددها 42 مشروعاً بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وكشف التقرير عن أعداد شهادات تحمل القيمة المضافة منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر مايو، حيث بلغت 269.466 شهادة، منها 32.391 شهادة لمستفيدين خارج الوزارة، و237.075 شهادة لمستفيدين من وزارة الاسكان والصندوق العقاري.

كما تناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث تمت إضافة 7 مخططات جديدة للأراضي السكنية توفر 2337 قطعة أرض في 6 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج "سكني" الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 183 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 170 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني".

يُذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات إلكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.