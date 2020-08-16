الأسبوع في 7 صور .. خيوط البرق تشكل لوحة في السماء.. وثوران بركان سينابونج

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ثار بركان سينابونج في إندونيسيا ليقذف الرماد والدخان إلى ارتفاع 5 كيلومترات في الهواء، بينما في أمريكا استمرت حرائق الغابات في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا لتقضي على آلاف الهيكتارات من الغابات وعشرات المنازل.

1- انفجار لخط الغاز في مدينة بالتيمور الأمريكية يحول 3 منازل إلى أنقاض.

2- صوامع الحبوب تتهاوى أمام عاصفة قوية ضربت ولاية أيوا الأمريكية.

3- سحابة داكنة من الدخان والرماد بعد ثوران بركان سينابونج في إندونيسيا.

4- حرائق الغابات تستمر في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مسببة الأضرار.

5- قطيع من الماعز يمر بجوار حافلة ركاب في كولكاتا، الهند.

6- ناطحات السحاب الشاهقة تخترق الغيوم عند غروب الشمس في ناننينغ بمقاطعة قوانغشي، الصين.

7- البرق ينسج خيوطه في سماء شانغهاي في الصين راسمًا لوحة فنية مدهشة.