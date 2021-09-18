نجد والدهناء والتنهات ودخنة.. أمانة الرياض تبدأ في تعزيز البُعد المحلي بمسميات الشوارع

حفاظاً على الذاكرة المكانية وتأصيلاً للهوية المحلية للمدينة.. المرحلة الأولى تستهدف 17 طريقاً

بدأت أمانة منطقة الرياض في تعزيز البُعد المحلي في مسميات شوارع المدينة، حفاظاً على الذاكرة المكانية، وتأصيلاً للهوية المحلية للمدينة.

وأكّد أمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف؛ أن المرحلة الأولى تستهدف 17 طريقاً، وستتدرج المراحل إلى أن تشمل مناطق العاصمة كافة.

ولفت ابن عياف؛ إلى أن الطرق المستهدفة، هي: نجد والدهناء والمحزم، والتنهات والوصيل ودخنة، ومشرفة والعاذرية والسهباء.