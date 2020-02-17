الأهلي يلغي عقد غروس.. ويكلف الوطني مازن بهكلي مدرباً للفريق الأول

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي، إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري كريستيان غروس، بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين.

وكلف مجلس الإدارة المدرب الوطني الكابتن مازن بهكلي لقيادة الفريق الأول فنيًا في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة استقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لدوري أبطال آسيا.

وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب كريستيان غروس على الفترة التي قضاها مدرباً للفريق، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية القادمة.