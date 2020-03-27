في الأردن.. أول مولود عربيًا من أم مصابة بكورونا

أطلق عليها اسم "جمان".. بحالة صحية جيدة هي وأمها

أجريت اليوم الجمعة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي في الرمثا شمالي الأردن، أول عملية قيصرية لسيدة حامل في الشهر التاسع مصابة بفيروس كورونا، طبقًا لوكالة "عمون".

وقالت استشارية النسائية والتوليد في المستشفى ليلى علي الزغل، إن هذه العملية هي الأولى على مستوى الوطن العربي وربما تكون الثالثة على مستوى العالم بعد إجراء عمليات في الصين .

وبينت "الزغل" أن العملية أجريت لمريضة مصابة حولت من مستشفى الأمير هاشم العسكري في أيدون إلى مستشفى الملك عبدالله وعزلت بعد ثبوت إصابتها بالفيروس، مؤكدة أن الأم والطفلة التي أطلق عليها اسم جمان بحالة صحية جيدة، وهما الآن في الحجر الصحي في المستشفى.