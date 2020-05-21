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مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية بعدة محافظات حتى السابعة

رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، بمشيئة الله تعالى لهذا اليوم؛ لافتة إلى أنها تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة للحالة، تتمثل في نشاط للرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.