الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة

تمهيدًا لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة

تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.



وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

9

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:10 PM

تمهيدًا لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة

الآن.. الأجواء الغائمة تلطف عرفات والحجيج يتوافدون على جبل الرحمة

محمد المواسي

بعثة المشاعر المقدّسة

0 5,701

تشهد عرفات، الآن، أجواء غائمة خفضت درجات الحرارة على الحجيج؛ وذلك وسط استمرار لتوافد الحجيج على جبل الرحمة.



وكانت الأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات اليوم لحالات ماطرة قد تشهدها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019