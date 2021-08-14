فيديو "في قبضة رجال الأمن" يكشف تفاصيل عدد من الضربات الأمنية

الإطاحة بمواطن بالرياض قام بابتزاز فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد، عددًا من الجرائم التي أُلقِيَ القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على مواطن في مكة المكرمة، قام بالاعتداء على زوجته وابنه بسلاح أبيض، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروح طفيفة؛ وذلك نتيجة خلاف بينهما.

وتَضمن الفيديو القبض على مواطن بالرياض قام بابتزاز فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشتمل الفيديو كذلك على القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في مكة المكرمة ينشر مقطع فيديو وبحيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر ويتباهى بها.

وأشار المقطع إلى القبض على (4) مقيمين؛ اثنان من الجنسية السورية، وآخران من الجنسية البنجلاديشية في الرياض، يروجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا"، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها.

ولفت إلى القبض على مواطن في مكة المكرمة، ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في إتلاف (4) أجهزة رصد آلي "ساهر".

وأشار إلى القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية في الرياض، ارتكبا عددًا من الجرائم تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر وسائل نظامية متعددة، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية مقابل عمولة محددة؛ حيث ضُبِط بحوزتهم مبلغ (26.750) ألف ريال.

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