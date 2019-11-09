"مدني جازان": لا تقربوا الأودية.. سنشهد أمطارًا وسيولاً

نظرًا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار وجريان السيول.

وأهابت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل تلك الحالات، ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.