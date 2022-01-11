شرطة عسير تطيح بمقيم بحوزته 20 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع، ضبط (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، أخفيت داخل تجاويف مركبة يقودها مقيم من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.