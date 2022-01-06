بمساندة أمنية.. إغلاق مطعم بمكة ومصادرة وإتلاف 8 أطنان أغذية فاسدة

"حملة وجولات بلدية" طُبّقت فيها العقوبات والغرامات وفق لائحة الجزاءات

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية- بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ حملة ميدانية على المنشآت الغذائية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية؛ وذلك في إطار جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية، أن الفِرَق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في حي الخالدية؛ حيث جرى مصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، إضافة إلى مصادرة طنين من الخضروات والفواكه المتنوعة مجهولة المصدر، وجرى إتلاف كامل المصادرات في الموقع، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما نفّذت بلدية العزيزية الفرعية عدة جولات رقابية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية؛ لضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكل المستهلكين، وأسفر عنها إغلاق مطعم مخالف للاشتراطات الصحية، ومصادرة وإتلاف 130 كجم لحوم وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، وتطبيق عقوبة الإغلاق ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة على جميع المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة من خلال الفِرَق الميدانية؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية؛ داعيةً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أية ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات البلدية الموحد (940).