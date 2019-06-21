"إغاثي الملك سلمان": تعليق المساعدات نتيجة متوقعة لجرائم الحوثي

طالب الأمم المتحدة ووكالاتها بالتصدي لممارسات الميليشيات الإرهابية

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن تعليق برنامج الأغذية العالمي لعمليات توزيع المساعدات الغذائية في صنعاء، نتيجة متوقعة للأعمال المشينة التي تنتهجها الميليشيات الحوثية الإرهابية من سرقة ونهب وإتلاف للمساعدات الإنسانية.



وقال المركز في بيان صدر عنه اليوم: لقد طالب المركز ومسؤولوه عبر اللقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة ومن خلال البيانات الصحفية الصادرة منه؛ بأن يوضع حد للتصرفات غير الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات ضد المساعدات الإنسانية وعاملي المنظمات وعرقلة عملهم ونهب المساعدات وإتلاف بعضها وبيع الآخر منها.



وأضاف: الميليشيات الحوثية خارجة عن القانون الإنساني، سواء من خلال تجنيدها للأطفال والزج بهم في أتون الصراع المسلح واستخدامهم دروعًا بشرية وزراعتها للألغام العشوائية التي تجاوزت مليون لغم، واعتدائها على المدارس، أو من خلال التلاعب بتوزيع الأغذية في المناطق التي تسيطر عليها.



وطالب المركز منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن بالتصدي لممارسات الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، موضحاً أن المتضرر الوحيد من هذه الممارسات هو الشعب اليمني.



وفي ختام بيانه شكر المركز الجهود الإنسانية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي واستمراره في تقديم مساعداته الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية طوال فترة التعليق.