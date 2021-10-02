جريمة صادمة باليمن.. الابن العاق قتل أمه شنقًا لأغرب سبب

هذا ما لاحظه الجيران على الابن مساء الجريمة

لأغرب سبب أقدم ابن يمني عاق على أبشع جريمة، حين قام بقتل أمه المسنة شنقاً في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن، قبل أن ينتزع من يديها وأذنيها أساور وأقراط الذهب تاركًا آثار الدماء على جسدها لتدل على جريمته، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه.

وحسب صحيفة "الوطن" اليمنية، قال مركز الإعلام الأمني في تعز: إن الجاني فؤاد أحمد منصور حمران، 40 عامًا، قد قتل مساء الثلاثاء الماضي أمه فاطمة أحمد علي حمران داخل منزل الأسرة، في جبل الشماسي بالقرب من مستشفى

الثورة شمالي شرق مدينة تعز.

وحسب الصحيفة: تداول ناشطون من أبناء تعز منشورًا يحتوي على تفاصيل الجريمة البشعة، وجاء فيه: أن فؤاد أحمد منصور حمران، أب يسكن مع والدته المسنة "فاطمة"، والتي لديها ثلاث بنات متزوجات ويعشن في أمريكا، وتدرس الحاجة فاطمة في مركز تحفيظ قرآن وتحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم.

تفاصيل الجريمة

وفي مساء الثلاثاء الماضي، وقبيل أذان العشاء لاحظ الجيران بالحارة أن الابن فؤاد يدخل ويخرج من البيت كل فترة ويبدو أنه كان مرتبكًا، وفي النهاية تكلم بالحارة مع بعض جيرانه بأن أمه سقطت في الحمام، ودخلت جارتهم ووجدتها ملقاة في الصالة وهي لا تتحرك، وعلى بعض أجزاء من جسدها آثار دماء.

وطلب الجيران نقلها إلى المستشفى كي يسعفوها، لكن الابن رفض بشدة، وفي النهاية وافق بعدما صمموا على نقلها.

توقيف الابن

وبالكشف عليها أكد الطبيب أن "فاطمة" ماتت نتيجة ضرب مبرح وخنق وأيضًا إحدى أذنيها مقطوعة وتنزف دمًا نتيجة نزع قرط الذهب منها بالقوة.

وعلى الفور تم حبس ابنها في غرفة الحجز الخاصة بمستشفى الثورة وبعدما فتشوه وجدوا في حوزته ذهب وأموال أمه.

وذكر مصدر أمني بشرطة تعز، الجاني أقدم على جريمته وبالكشف عليها أكد الطبيب أن "فاطمة" ماتت نتيجة ضرب مبرح وخنق وأيضا إحدى أذنيها مقطوعة وتنزف دم نتيجة نزع قرط الذهب منها بالقوة.

وعلى الفور، تم حبس ابنها في غرفة الحجز الخاصة بمستشفى الثورة وبعد ما فتشوه وجدوا في حوزته ذهب وأموال أمه..

وذكر مصدر أمني بشرطة تعز، أن الجاني أقدم على جريمته الشنيعة، بشنق والدته بواسطة وشاح يستخدمه الرجال، وأخذ مبلغًا ماليًّا قدره 1500 دولار، وما يقارب مليون ريال يمني عملة قديمة وجديدة، و4 أساور ذهب، وعقدًا وخاتمًا ودبلة وقرطًا، وجنيه ذهب أيضاً.

أغرب سبب

وكشف الجيران عن أغرب سبب وراء الجريمة الصادمة، فقد كان الابن فؤاد مزواجًا، ودائم السرقة لذهب أمه، لينفقه على زيجاته المتعددة، حيث كان يبيع ويتزوج ويطلق، وقد تزوج ثلاث مرات وآخر مرة كانت قبل شهور وطلقها قبل أسبوعين.

وحسب المصدر الأمني، فقد تم التحقيق مع الجاني الذي أبلغ الجهات الأمنية أنها انزلقت في دورة المياه وتوفيت، وبعد التحقيقات وجمع الاستدلالات اعترف بارتكابه للجريمة وتم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه والإحالة إلى جهات الاختصاص.