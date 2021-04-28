رئيس "إتقان": لقاء ولي العهد حمل رسائل مهمة للوطن والمواطن

قال: تحدث بلغة الأرقام وبكل وضوح وشفافية وهذا يجسد المسار الصحيح والناجح

‬نوّه رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وما حمل من رسائل مهمة مفادها أن الوطن والمواطن في عيون القيادة ومحل عنايتهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي نوّه به بالمضامين السامية للقاء، وما جسّد من رسائل مهمة في كل شؤون الحياة؛ تزامناً مع مضي خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030.

وبيّن "الرشيد" أن سمو ولي العهد تحدّث بلغة الأرقام وبكل وضوح وشفافية، وهذا يجسد المسار الصحيح والناجح الذي تسير عليها بلادنا للرقي والازدهار بكل ما يمس حاجة الوطن والمواطن، ويسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد.

ولفت "الرشيد" إلى أن اللقاء يعد باكورة عمل لمواصلة مشاريع ومستهدفات الرؤية لتحقيق أهدافها العامة التي تركز على تنويع مصادر الاقتصادي في بلد يعد الشريان للاقتصاد العالمي، وتتطلع الأنظار له وما يقدمه من رؤى وأطروحات.

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان" العقارية عبدالعزيز الرشيد -تصريحه- بالتهنئة للوطن بما تحقق من منجزات في رؤية المملكة ستنعكس على المواطنين بالخير والنماء، داعياً الله عز وجل أن يحفظ سمو ولي العهد، ويسدد على الحق خطاه، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وتقدمها.