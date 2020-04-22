"التجارة" تحذِّر من التعامل مع الحسابات التجارية غير الموثقة في "معروف"

بعضها يزعم بيع السلع والمنتجات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي

حذَّرت وزارة التجارة على لسان متحدثها الرسمي عبدالرحمن الحسين من التعامل مع الحسابات المجهولة التي تروِّج لبيع بعض المنتجات في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وليست موثقة رسميًّا بسجل تجاري ومسجلة في الوزارة.

وتفصيلاً، قال الحسين في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نحذر من التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي (انستجرام - فيس بوك - سناب شات - تويتر.. وغيرها)، التي تزعم بيع السلع والمنتجات". داعيًا إلى أن يكون التعامل والشراء فقط من الحسابات التي تمتلك سجلاً تجاريًّا، أو مسجلة في معروف‪ maroof.sa .

وزارة التجارة

17

22 إبريل 2020 - 29 شعبان 1441 11:30 PM

بعضها يزعم بيع السلع والمنتجات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي

"التجارة" تحذِّر من التعامل مع الحسابات التجارية غير الموثقة في "معروف"

فهد الغبيوي

الرياض

3 4,004

حذَّرت وزارة التجارة على لسان متحدثها الرسمي عبدالرحمن الحسين من التعامل مع الحسابات المجهولة التي تروِّج لبيع بعض المنتجات في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وليست موثقة رسميًّا بسجل تجاري ومسجلة في الوزارة.

وتفصيلاً، قال الحسين في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نحذر من التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي (انستجرام - فيس بوك - سناب شات - تويتر.. وغيرها)، التي تزعم بيع السلع والمنتجات". داعيًا إلى أن يكون التعامل والشراء فقط من الحسابات التي تمتلك سجلاً تجاريًّا، أو مسجلة في معروف‪ maroof.sa .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة التجارة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020