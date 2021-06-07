"تمريض جازان" تطلق مشروعًا لتطوير مهارات كوادرها بأقسام الطوارئ

لتحسين تجربة المريض وتطبيق معايير المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية

أطلقت إدارة التمريض بصحة جازان، مشروعًا لتطوير مهارات الكوادر التمريضية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الممتدة.

ويعتبر هذا المشروع ضمن خطتها الاستراتيجية 2021، وانطلق ابتداءً من طوارئ مستشفى الملك فهد المركزي كنموذج للمشروع، وزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات لدراسة الوضع الراهن.

وأوضح مدير إدارة التمريض بصحة جازان أخصائي أول "سعد آل خيرات"، أن المشروع يهدف إلى دراسة المعوقات التي تواجه الطوارئ بالمستشفيات، والمساعدة في إيجاد الحلول المناسبة لها، ورفع كفاءة الكوادر التمريضية العاملة بتلك الأقسام عبر التدريب والتأهيل، كما يهدف المشروع إلى تطبيق معايير المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، وتحسين تجربة المريض، وتفعيل الفرز الكندي (CTAS) بأقسام الطوارئ حسب المعايير.

وأضاف "آل خيرات" أن من ضمن أهداف المشروع، زيادة أعداد الكوادر التمريضية المؤهلة للعمل بتلك الأقسام ودراسة الاحتياج، وتقييم تجهيزات أقسام الطوارئ وفقًا لمتطلبات المعايير للبنية التحتية، والرفع بها لجهات الاختصاص؛ مثمنًا حرص مساعد المدير العام للطب العلاجي الدكتور عواجي النعمي على تطوير أقسام الطوارئ ودعمه للمشروع، بمتابعة واهتمام من مدير صحة جازان عبدالرحمن الحربي.