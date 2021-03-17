فرنسا تجيز الفحوص الذاتية للكشف عن كورونا

عن طريق الأنف ويجب التأكد منها عبر "بي سي آر"

أجازت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، استخدام ما يسمى بالفحوص الذاتية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" للأشخاص فوق 15 عامًا.

وأضافت الهيئة العليا للصحة، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الفحوص الذاتية ستكمل المجموعة الحالية التي تضم العديد من الفحوص للكشف عن عدوى.

وأوضحت الهيئة العليا للصحة أن إجراء الفحوص الذاتية يتم عن طريق الأنف، وأنه يجب التأكد منها، إذا كانت إيجابية، عن طريق اختبار تحليل (بي سي آر).