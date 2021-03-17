فرنسا تجيز الفحوص الذاتية للكشف عن كورونا

عن طريق الأنف ويجب التأكد منها عبر "بي سي آر"

أجازت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، استخدام ما يسمى بالفحوص الذاتية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" للأشخاص فوق 15 عامًا.

وأضافت الهيئة العليا للصحة، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الفحوص الذاتية ستكمل المجموعة الحالية التي تضم العديد من الفحوص للكشف عن عدوى.

وأوضحت الهيئة العليا للصحة أن إجراء الفحوص الذاتية يتم عن طريق الأنف، وأنه يجب التأكد منها، إذا كانت إيجابية، عن طريق اختبار تحليل (بي سي آر).

فيروس كورونا الجديد

0

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 09:04 AM

عن طريق الأنف ويجب التأكد منها عبر "بي سي آر"

فرنسا تجيز الفحوص الذاتية للكشف عن كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 379

أجازت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، استخدام ما يسمى بالفحوص الذاتية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" للأشخاص فوق 15 عامًا.

وأضافت الهيئة العليا للصحة، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الفحوص الذاتية ستكمل المجموعة الحالية التي تضم العديد من الفحوص للكشف عن عدوى.

وأوضحت الهيئة العليا للصحة أن إجراء الفحوص الذاتية يتم عن طريق الأنف، وأنه يجب التأكد منها، إذا كانت إيجابية، عن طريق اختبار تحليل (بي سي آر).

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021