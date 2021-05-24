محمد عبده: هناك شيء مفرح عن الاستثمار في مكة... ونحن خدّامها

عقب زيارته لأمانة العاصمة المقدسة وفي مقطع فيديو

دعا الفنان محمد عبده عقب زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة اليوم، أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة للاستثمار في مكة.



وقال محمد عبده في مقطع فيديو أجراه المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، عقب زيارته للأمانة: "سمعت من أمين مكة شيئًا مفرحًا وترحيبًا، مطلوب منا هذه بلدنا دعم المشاريع ونحن خدّام مكة"، متمنيًا من أصحاب المشاريع الصغيرة والكبيرة أن يستمروا في مكة.



وعن المشاريع التي شهدتها مكة المكرمة من طرق وأنفاق وغيرها قال الفنان محمد عبده: الأمانة تدعم ما أوتيت من قوة هذه المشاريع من أنفاق وجسور رغم وعورة المكان بعناية كبيرة من حكومة المملكة.



وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بحث في مكتبه اليوم مع الفنان القدير محمد عبده عدداً من المواضيع الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، كما جرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع الاستثمارية في قطاع الفنادق في عدد من المواقع بالعاصمة المقدسة، والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها.



وقدم الفنان محمد عبده شكره لأمين العاصمة المقدسة على دعمه للمشاريع الاستثمارية وتلبية احتياجات جميع فئات الأعمال وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية، حاثاً كافة المستثمرين ورجال الأعمال بالاستثمار في مدينة مكة المكرمة وتنشيط الحركة الاقتصادية بها والمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية.