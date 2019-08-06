أمير عسير يكرّم رجل الأمن حسن الشهري

أشاد بانضباطه وقيافته العسكرية

كرم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أحد منسوبي شرطة محافظة تنومة، العريف حسن بن صالح الشهري؛ نظير التزامه بالزيّ العسكري وقيافته العسكرية.

وأشاد الأمير تركي بن طلال بالمظهر الجيد لرجل الأمن، مقدمًا له الشكر والتقدير والاعتزاز به، مطالبًا في الوقت ذاته من الجميع الاهتمام بالمظهر والاقتداء برجل الأمن والظهور بالشكل الحسن؛ كون ذلك أحد عوامل النجاح.

من جانبه أعرب العريف "الشهري" عن سعادته بهذا التكريم، الذي سيكون حافزًا له على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

يذكر أن أمير عسير وأثناء متابعته للأعمال الميدانية لمبادرة "عسير كذا أجمل"؛ لاحظ عبر الشاشات بغرفة العمليات التفاعلية مع الميدان، رجل الأمن وهو يؤدي عمله في الميدان بالمظهر الحسن، وحسن التعامل؛ ما دفعه لاستدعائه في مكتبه وتكريمه.