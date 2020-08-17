وزير الإعلام اليمني: فشل مجلس الأمن في تمديد حظر تسلح إيران مؤسف لشعبنا

شدد على أن نظام طهران يقف خلف مسلسل الفوضى والعنف في المنطقة

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، "أمر مؤسف ومخيب لآمال" الشعب اليمني وشعوب المنطقة التي عانت الأمرين جراء سياسات نظام طهران العدائية.

وقال وزير الإعلام اليمني: النظام الإيراني يقف خلف مسلسل الفوضى والعنف في المنطقة من إنشاء وإدارة الميليشيات الطائفية لتقويض الأمن والسلم الأهلي في البلدان العربية، وتصدير الإرهاب، وتهديد المصالح الدولية‏.

وأضاف: اليمن دفع ثمناً غالياً للتدخلات الإيرانية وتزويدها الميليشيا الحوثية بالتقنية العسكرية "الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة، ومساعيها تحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد مصادر الطاقة وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي والسيطرة على باب المندب‏.

وطالب "الأرياني" المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالقيام بواجباتهم وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووقف المخاطر التي تهدد السلام في العالم، وتطبيق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، ومواجهة الإرهاب الإيراني.