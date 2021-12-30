"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

ولا يُستبعد تكوّن الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، تمتد إلى مرتفعات منطقة نجران)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.