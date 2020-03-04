الكلاب الضالة تنتشر في أرجاء الطائف.. و"الحلقة الشرقية" تعيش الهاجس

حتى لا نشهد ضحايا جددًا.. ومطالب بالتدخل السريع لإنقاذ الأهالي من شرورها

شكلت "الكلاب الضالة" هاجسًا مُخيفًا لدى الأهالي بمحافظة الطائف بانتشارها الكثيف، حيث توجد في جميع الشوارع داخل الأحياء، وبعضها تتسلل لداخل المنازل، خصوصًا في فترات الليل، فيما ينزعج بعض سالكي الطرق من انتشارها أمامه وبعضهم يشكي من هجومها عليه، وهو داخل مركبته أثناء سيرها.

وتركز انتشار "الكلاب الضالة" في حي "الحلقة الشرقية"، حيث تأتيه من منطقة سيسد ومن الجبال القريبة، في الوقت الذي يشكو فيه سُكان الحي من انزعاجهم وإيقاظهم من نومهم بسبب نباح الكلاب المخيف والمتواصل طوال الليل، وترهيب الأطفال تحديدًا، والذين يتخوفون الخروج من منازلهم صباحًا للمدارس، فهم يشهدون انتشارها حول حاويات النفايات، في ظل ما يرد عمليات الأمانة من بلاغات بهذا الخصوص، وبدورهم يُباشرون ولكن يتعاملون معها تعاملاً لا يقضي عليها، ولا يُخلص الناس من شرورها.

وناشد الأهالي عبر "سبق" باتخاذ تدابير ونشر فرق متخصصة للقضاء على تلك الكلاب الضالة والمفترسة، والتي باتت تُثير الرعب من انتشارها الكثيف بكل أرجاء المحافظة، مُطالبين بإعادة طرق التخلص منها قديمًا قبل منع تلك الطرق وقتلها.

وكانت كلاب ضالة هاجمت أخيرًا أطفالاً في بعض المناطق بالمملكة، وخلفت ضحايا منهم في ظل انتشارها المُخيف، الأمر الذي يوجب التدخل للحد من خطورتها والقضاء عليها، وإنقاذ الناس وتخليصهم من شرورها.