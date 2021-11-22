"المسند" عن توقعاته لثالث أيام الحالة المطرية: "تتهيّأ للمغادرة"

قال: انخفاض في درجات الحرارة غداً على الرياض والشرقية ونجران

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم الثالث من الحالة المطرية الثانية، ومن المتوقع أن تتهيّأ للمغادرة.

وأضاف المسند، ربما تنحصر التوقعات المطرية اليوم على أجزاءٍ محدودة من شرقي القصيم والزلفي وشمالي الشرقية، ويشمل حفر الباطن والخفجي.

ولفت في تغريدات متتابعة على حسابه بتويتر، إلى أنه من المتوقع أن يطرأ انخفاضٌ في درجة الحرارة من يوم غد في الرياض والشرقية ونجران، في حين يطرأ ارتفاعٌ طفيفٌ على درجة الحرارة في المناطق الشمالية.