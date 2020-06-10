





9

البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن الدفعة (31).

وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

وكانت قيمة الدعم المخصص للدفعة 30 من شهر مايو قد بلغت مليارَي ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن.