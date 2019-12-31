بفيديو فاضح.. شاهد عريس ينتقم من "عروسه الخائنة" خلال حفلة زفافهما

عرض المقطع على الضيوف من أقارب وأصدقاء بهدف إذلال عروسه

حَظِيَ مقطع فيديو بثه عريس، خلال حفلة زفافه، بانتشار واسع في الصين؛ إذ يُظهر لقطات لما يبدو أنها عروسه مع رجل آخر.

العريس عرض على الضيوف من أقارب وأصدقاء مقطع الفيديو، ومدته خمس دقائق؛ بهدف إذلال عروسه التي تظهر في الفراش مع زوج أختها الحامل؛ حسب قوله؛ وفق ما ذكره معلقون على الإنترنت.

ونقلت "الحرة" عن موقع "ديلي ميل" أن الفيديو الذي لا يمكن توثيقه، صوّره أحد المدعوين الذين كانوا حاضرين في الحفلة.

وتجادل معلقون تداولوا الفيديو على نطاق واسع، حول حقيقة محتواه؛ فقال بعضهم: إن اللقطات حقيقية، ودافَعَ آخرون عن العروس مؤكدين أنه من صُنع تطبيق خاص بالفيديو، وأنه استخدم في إطار حيلة تسويقية.

وبحسب تقارير إعلامية محلية؛ فإن حفلة الزفاف نُظمت في مقاطعة فوجيان في شمال شرق الصين.

ويظهر في أحد المقاطع المصورة من الحفل، العروسان وهما يسيران نحو منصة، ثم يسمع شخص يقول عبر مايكروفون: "سنبث الآن فيديوهات تُظهر كيف نشأ الزوجان الجديدان".

لكن الجميع صُدِم بعد ذلك بثوانٍ عندما بُث الفيديو الفاضح عبر الشاشة الضخمة.

بعد ذلك يظهر العريس وهو يقول: "أظننتِ أنني لم أكن أعرف؟"، فترمي العروس باقة الورد التي كانت في يدها عليه، ثم يُهرع الأهل لإبعادهما عن بعضهما.

وذكرت الأنباء أن علاقة الحبيبين السابقين بدأت قبل عامين، وأعلنا خطوبتهما قبل ستة أشهر.

وقيل: إن العريس علم بالعلاقة الغرامية بين خطيبته وصهرها، عندما وضع كاميرات مراقبة في المنزل الذي كانا سيعيشان فيه بعد زواجهما.