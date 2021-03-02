"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

ضمن جهودها المستمرة لمتابعة التقيد بالاشتراطات ومعاقبة المُخالفين لها

لليوم الثاني على التوالي، أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" سوقاً آخر يفتقر إلى أدنى الاشتراطات والبروتوكولات الصحية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة وبلدياتها الفرعية والمرتبطة المستمرة على مدار الساعة لمتابعة التقيد بالاشتراطات والاحترازات لمنع تفشي فيروس كورونا، ومعاقبة المُخالفين لها.

8

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 10:36 PM

ضمن جهودها المستمرة لمتابعة التقيد بالاشتراطات ومعاقبة المُخالفين لها

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

فهد العتيبي

الطائف

0 2,407

لليوم الثاني على التوالي، أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" سوقاً آخر يفتقر إلى أدنى الاشتراطات والبروتوكولات الصحية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة وبلدياتها الفرعية والمرتبطة المستمرة على مدار الساعة لمتابعة التقيد بالاشتراطات والاحترازات لمنع تفشي فيروس كورونا، ومعاقبة المُخالفين لها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021