"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

ضمن جهودها المستمرة لمتابعة التقيد بالاشتراطات ومعاقبة المُخالفين لها

لليوم الثاني على التوالي، أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" سوقاً آخر يفتقر إلى أدنى الاشتراطات والبروتوكولات الصحية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة وبلدياتها الفرعية والمرتبطة المستمرة على مدار الساعة لمتابعة التقيد بالاشتراطات والاحترازات لمنع تفشي فيروس كورونا، ومعاقبة المُخالفين لها.