بعد 4 جولات فاشلة لانتخاب خَلَف له.. الرئيس الإيطالي يوافق على البقاء في منصبه

قالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالية ماريا ستيلا جيلميني، اليوم (السبت): "إن الرئيس سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب".
وأضافت "جيلميني": "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية؛ يُظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفشلت الأحزاب الإيطالية -الممثلة في البرلمان- في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الخميس الماضي في ختام رابع جولة اقتراع؛ لتستمر بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراغي وحكومته.
"جيلميني" أرجعت قراره إلى إحساسه بالمسؤولية
قالت وزيرة الشؤون الإقليمية الإيطالية ماريا ستيلا جيلميني، اليوم (السبت): "إن الرئيس سيرجيو ماتاريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه، بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب".
وأضافت "جيلميني": "استعداد الرئيس سيرجيو ماتاريلا للخدمة لفترة ثانية، بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية؛ يُظهر إحساسه بالمسؤولية وتمسكه بالدولة ومؤسساتها"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وفشلت الأحزاب الإيطالية -الممثلة في البرلمان- في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الخميس الماضي في ختام رابع جولة اقتراع؛ لتستمر بذلك حالة الغموض التي تكتنف مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراغي وحكومته.